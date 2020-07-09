Опубликованы фотографии задержания губернатора Хабаровского края

Следственный комитет России (СК) опубликовал фотографии задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кадры размещены на сайте ведомства.

На фото видно, как несколько сотрудников спецслужб сажают политика в автомобиль.

Ранее сообщалось, что Фургал задержан по подозрению в покушении на убийство. Кроме того, по версии следствия, его жертвами уже стали несколько предпринимателей. Вместе с губернатором задержаны и арестованы четверо активных участников организованной преступной группы.

Пост главы региона он занял по итогам второго тура выборов в сентябре 2018 года. Депутат Госдумы от партии ЛДПР заручился поддержкой почти 70 процентов избирателей. Оппонентом Фургала был кандидат от «Единой России», бывший губернатор Вячеслав Шпорт.

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