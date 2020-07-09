Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Соответствующую запись «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете (СК).

О задержании Фургала СК сообщил ранее 8 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство и убийства ряда предпринимателей. Эти преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Отмечается, что он действовал в составе организованной преступной группы. Кроме Фургала задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы.

Обвинения Фургалу будут предъявлены в ближайшее время. Следствие намерено обратиться в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фургал стал губернатором региона по итогам второго тура выборов в сентябре 2018 года. Депутат Госдумы от партии ЛДПР заручился поддержкой почти 70 процентов избирателей. Его оппонентом был кандидат от «Единой России», бывший губернатор Вячеслав Шпорт.

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