Хабаровскому губернатору указали на «затянутость болезни» региона

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал занимается популистскими проектами, несмотря на то, что за три месяца после выборов не смог сформировать правительство. Об этом заявил изданию vostok.today заместитель министра культуры региона Владимир Приходько.

«С моей точки зрения — то, что происходит в регионе сегодня, это не кризис управления. Это некая "затянутость болезни". Нужно было раньше совершать некоторые ходы, быстрее реагировать на возникающие ситуации», — подчеркнул он.

В качестве примера популистского проекта Приходько привел идею о признании Хабаровска городом федерального значения, что, по его мнению, «совершенно нереализуемо» и необходимо для отвлечения внимания от реальных проблем.

Замминистра подчеркнул, что процесс передачи власти в Хабаровском крае, который считается проблемным регионом, не мог пройти быстро. Однако «краевая власть должна тратить больше времени на реальные изменения, которые были бы направлены на реальное улучшение жизни людей», уверен чиновник.

По данным издания, из правительства региона массово увольняются чиновники: так, свои посты покинули глава Минприроды Константин Кузнецов, глава Минкомсвязи Сергей Федоров и глава Минимущества Сергей Желонкин, до сих пор не назначены министр внутренней политики и глава Хабаровского района.

Кроме того, в регионе началась реформа министерства промышленности и транспорта, которое отвечает за ключевую для Хабаровского края сферу экономики.

23 сентября депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Фургал выиграл второй тур выборов губернатора Хабаровского края. Его соперник, прошлый глава региона Сергей Шпорт, проиграл с серьезным отрывом.

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