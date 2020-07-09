В администрации Хабаровского края прокомментировали задержание губернатора

В администрации Хабаровского края прокомментировали задержание главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в покушении на убийство и заказе ряда убийств. Сообщение пресс-службы губернатора размещено в его Instagram.

По словам представителей администрации, Фургала задержали утром, поэтому он не успел отправиться на работу. О том, где сейчас находится губернатор края, сотрудники не знают.

Как пишет РИА Новости, выборы нового главы региона могут пройти в сентябре 2021 года. По словам заместителя председателя избирательной комиссии края Василия Агуленко, сроки выборов назначат в июне следующего года.

Фургала подозревают в одном покушении и организации двух убийств, совершенных в 2004-2005 годах. По предварительной информации, причиной стали разногласия в бизнесе. Отмечается, что политик действовал в составе организованной преступной группы. Кроме Фургала задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы.

Фургал стал губернатором региона по итогам второго тура выборов в сентябре 2018 года. Депутат Госдумы от партии ЛДПР заручился поддержкой почти 70 процентов избирателей. Его оппонентом был кандидат от «Единой России», бывший губернатор Вячеслав Шпорт.

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