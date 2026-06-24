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12:07, 24 июня 2026Мир

В Кремле оценили достигнутые соглашения между США и Ираном

В Кремле назвали меморандум США и Ирана шагом к залечиванию ран экономики
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Щербак / POOL / РИА Новости

В Кремле высоко оценили меморандум о взаимопонимании, подписанный между США и Ираном, однако отметили, что полноценное соглашение между сторонами пока не достигнуто. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы знаем, что на достижение соглашения отводится 60 дней. Уже меньше. Мы безусловно высоко оцениваем этот меморандум о взаимопонимании. Мы высоко оцениваем усилия посредников и усилия стран-участников этих переговоров, что позволило, по крайней мере, отодвинуть на обозримую перспективу режим боевых действий», — сказал представитель Кремля.

По его словам, подписанный документ — позитивный шаг как для региона, так и для мира в целом. Песков также подчеркнул, что разблокировка Ормузского пролива позволит приступить «к залечиванию ран мировой экономики», пострадавшей от конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поблагодарил Владимира Путина. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, глава Белого дома выразил признательность за вовлеченность России в ситуацию вокруг Ирана и за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок.

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