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12:04, 24 июня 2026Бывший СССР

В ОДКБ заявили об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии

Васильев: Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется с пролетами БПЛА
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется из-за пролета украинских беспилотников. Об этом заявил председатель постоянного совета ОДКБ, постоянный председатель России при организации Виктор Васильев, передает РИА Новости.

«Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, пролет украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой», — рассказал постпред.

Ранее находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский провокациями против президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко добивается двух целей.

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