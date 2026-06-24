Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется из-за пролета украинских беспилотников. Об этом заявил председатель постоянного совета ОДКБ, постоянный председатель России при организации Виктор Васильев, передает РИА Новости.
«Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, пролет украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой», — рассказал постпред.
Ранее находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский провокациями против президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко добивается двух целей.