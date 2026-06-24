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11:56, 24 июня 2026Бывший СССР

В Кремле заявили об ответе России в случае атаки Украины на Белоруссию

Песков: В случае атаки Украины на Белоруссию Россия поможет в ее отражении
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Москва окажет помощь Минску в случае атаки Украины на Белоруссию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» во время сессии «Сценарии мирового порядка к середине XXI века», где он выступает в качестве модератора, передает корреспондент «Ленты.ру».

Официальный представитель Кремля напомнил, что Россия и Белоруссия объединены Союзным государством. В связи с этим страны будут поддерживать друг друга как в хороших, так и в плохих обстоятельствах.

«Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией — и в благоденствии, в экономическом процветании, в совместном экономическом развитии, и в отражении всевозможных угроз. Будь то прямые угрозы, квазиугрозы, перспективные угрозы или настоящие», — объяснил Песков.

19 июня Владимир Зеленский потребовал от Александра Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. По его словам, в случае, если Минск не «снимет» или не «выключит» якобы находящиеся в приграничных регионах ретрансляторы для беспилотников, «Киев сделает это сам».

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