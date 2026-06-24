Shot: В Москве девушка выпрыгнула из окна горящей девятиэтажки

В Москве девушка разбилась, выпрыгнув из окна горящей девятиэтажки. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно, пожар произошел в здании на Веерной улице в районе Очаково-Матвеевское. Со слов очевидцев, из квартиры на четвертом этаже шел густой дым. В какой-то момент они заметили в окне девушку, которая спрыгнула вниз, спасаясь от огня.

Медики не успели спасти пострадавшую. Подробности о ее возрасте и полученных травмах не приводятся. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в Москве спасавшийся от пожара подросток выпрыгнул из окна восьмого этажа. В квартире школьника горели комната, кухня и коридор, в результате чего он оказался отрезан от выхода. Мальчик выжил, врачи диагностировали у него перелом ноги.