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12:06, 24 июня 2026Россия

В Москве девушка выпрыгнула из окна горящей девятиэтажки

Shot: В Москве девушка выпрыгнула из окна горящей девятиэтажки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве девушка разбилась, выпрыгнув из окна горящей девятиэтажки. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно, пожар произошел в здании на Веерной улице в районе Очаково-Матвеевское. Со слов очевидцев, из квартиры на четвертом этаже шел густой дым. В какой-то момент они заметили в окне девушку, которая спрыгнула вниз, спасаясь от огня.

Медики не успели спасти пострадавшую. Подробности о ее возрасте и полученных травмах не приводятся. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в Москве спасавшийся от пожара подросток выпрыгнул из окна восьмого этажа. В квартире школьника горели комната, кухня и коридор, в результате чего он оказался отрезан от выхода. Мальчик выжил, врачи диагностировали у него перелом ноги.

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