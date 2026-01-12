В Москве спасавшийся от пожара подросток выпрыгнул из окна восьмого этажа

Mash: В Москве подросток выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара, и выжил

В Москве на Шаболовке спасавшийся от пожара подросток выпрыгнул из окна восьмого этажа и выжил. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, в квартире школьника загорелись комната, кухня и коридор — он оказался отрезан пламенем от выхода на улицу. Юноша решил прыгнуть вниз и приземлился в сугроб.

Врачи диагностировали у него перелом ноги. Обследование подростка еще продолжается, пишет Mash.

До этого стало известно, что в Симферополе 16-летний подросток с инвалидностью был заперт матерью в квартире. Юноша решил спуститься по телевизионному кабелю с шестого этажа и не выжил.

Когда родительница вернулась, ее уже ждали сотрудники полиции. Удалось установить, что подросток несколько дней голодал. Мать на суде вину не признала. Россиянку приговорили к пяти годам колонии.