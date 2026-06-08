Трамп назвал тяжелые последствия для Ирана в случае провала переговоров

Трамп: США разберутся с Ираном военным путем, если переговоры провалятся

США могут «разобраться» с Ираном военным способом, если переговоры по урегулированию конфликта окажутся безрезультативными. Такие последствия назвал американский лидер Дональд Трамп в интервью газете The Financial Times (FT).

«Это означает одну из двух вещей. Во-первых, возможно, мы войдем и разберемся с остальной частью [Ирана], с которой не разобрались военными средствами. Или это просто будет означать, что мы сохраним блокаду Ирана, потому что она, вероятно, была более тяжелой, чем любая атака, когда-либо совершенная на них», — заявил глава Белого дома.

Также Трамп добавил, что удары Ирана по Израилю не повлияли на его намерение заключить сделку с Исламской Республикой.

5 июня президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ) заявил, что считает единственно правильным решение Трампа о перемирии с Ираном. Российский лидер выразил надежду, что оно приведет к заключению соглашения о долгосрочном мире между сторонами.