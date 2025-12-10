Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:12, 10 декабря 2025Россия

В России запертый матерью подросток-инвалид спускался по телевизионному кабелю и не выжил

В Симферополе запертый матерью подросток-инвалид спускался по кабелю и не выжил
Майя Назарова

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Симферополе 16-летний подросток с инвалидностью был заперт матерью в квартире. Юноша решил спуститься по телевизионному кабелю с шестого этажа и не выжил. Об этом стало известно Ura.ru.

Как выяснило агентство, подросток был немым, большую часть времени он проводил в интернате. Мать забирала его домой на каникулы.

Соседи поделились, что россиянка часто запирала сына дома, уходила надолго, оставляя его без еды и денег. Родительница отбирала у него телефон, чтобы он не мог связаться с отчимом.

В день трагедии подросток захотел попасть на улицу — он вылез через окно по кабелю от телевизора, но тот оборвался. Юноша упал и получил смертельные травмы.

Когда мать вернулась, ее уже ждали сотрудники полиции. Удалось установить, что подросток несколько дней голодал. Мать на суде вину не признала. Ее приговорили к пяти годам колонии.

Ранее сообщалось, что в Тульской области школьницы издевались над девочкой с инвалидностью и снимали все на телефон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В российском городе диспетчер скорой отказалась отправлять бригаду к человеку без сознания

    Раскрыты даты выпускных в школах в 2026 году

    Северный флот получил первый именной Ка-27М

    Фрагменты тел жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново начало выносить на берег

    Курица поселилась в подъезде московского дома

    Россияне попали под следствие за организованное в гараже производство

    Эндокринолог назвала скрытую опасность майонеза

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok