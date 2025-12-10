В России запертый матерью подросток-инвалид спускался по телевизионному кабелю и не выжил

В Симферополе запертый матерью подросток-инвалид спускался по кабелю и не выжил

В Симферополе 16-летний подросток с инвалидностью был заперт матерью в квартире. Юноша решил спуститься по телевизионному кабелю с шестого этажа и не выжил. Об этом стало известно Ura.ru.

Как выяснило агентство, подросток был немым, большую часть времени он проводил в интернате. Мать забирала его домой на каникулы.

Соседи поделились, что россиянка часто запирала сына дома, уходила надолго, оставляя его без еды и денег. Родительница отбирала у него телефон, чтобы он не мог связаться с отчимом.

В день трагедии подросток захотел попасть на улицу — он вылез через окно по кабелю от телевизора, но тот оборвался. Юноша упал и получил смертельные травмы.

Когда мать вернулась, ее уже ждали сотрудники полиции. Удалось установить, что подросток несколько дней голодал. Мать на суде вину не признала. Ее приговорили к пяти годам колонии.

Ранее сообщалось, что в Тульской области школьницы издевались над девочкой с инвалидностью и снимали все на телефон.

