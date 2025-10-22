Россия
17:16, 22 октября 2025Россия

Российские школьницы издевались над девочкой с инвалидностью и снимали на телефон

В Тульской области начали проверку после издевательств над школьницей-инвалидом
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Тульской области школьницы издевались над девочкой с инвалидностью, снимая ее на телефон. Из-за травли подростка полиция и комитет по социальным вопросам начали проведение проверок, пишет «Тульская пресса».

Ролик с издевательствами выложили в социальные сети. На кадрах видно, как девочки толкают сверстницу, смеются над ней, в частности, говоря, что у той якобы «нет друзей», и снимают ее на телефон. В конце видео девочка не выдерживает и пытается дать отпор обидчице, заявляя, что если те не прекратят издевательства, то «им крышка».

В комитете по социальным вопросам администрации района сообщили изданию, что после случившегося в школе усилили контроль дежурных администраторов на переменах.

Ранее сообщалось, что суд отправил в спецприемник подростков из Миасса, которые надругались над девочкой-инвалидом. Группа школьников вынудила школьницу раздеться на улице, избила и сняла все происходящее на видео.

