Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:30, 2 июля 2025Силовые структуры

Российских школьников накажут за надругательство над девочкой-инвалидом

Подростков из Миасса поместили в спецприемник за надругательство над девочкой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Суд отправил в спецприемник подростков из Миасса, которые в январе надругались над девочкой-инвалидом. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Комитета Государственной Думы Артем Метелев.

По словам Метелева, сначала суд решил не наказывать школьников из-за возраста. Однако после многочисленных обращений прокуратура проверила вынесенное решение, а следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и распространении порнографии с несовершеннолетними.

Сейчас подростки находятся в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.

Предварительно, все произошло в январе. Группа школьников позвала гулять девочку-инвалида, а затем вынудила ее раздеться на улице, избила и сняла все происходящее на видео. Ролик с издевательствами появился в сети и распространился по местным чатам.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад по этому делу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не знаю, жив ли мой сын». В Азербайджане фиксируют жестокое обращение с россиянами. Что говорят живущие там русские и туристы?

    Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы

    ЦРУ признало нарушения в отчете по России и выборам в США в 2016 году

    Дуров ответил на слухи об уходе Telegram из России

    Два мирных жителя пострадали в российском регионе

    На Украине раскрыли внесших залог за ранее сбегавшего из страны вице-премьера

    Не стало замешанного в секс-скандалах известного на весь мир телепроповедника

    Врачи предупредили о ночных кошмарах из-за одного продукта перед сном

    Судьбу фон дер Ляйен решат на следующей неделе

    Спрятавшего тело россиянки в диван на глазах у маленького сына арестовали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости