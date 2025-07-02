Российских школьников накажут за надругательство над девочкой-инвалидом

Подростков из Миасса поместили в спецприемник за надругательство над девочкой

Суд отправил в спецприемник подростков из Миасса, которые в январе надругались над девочкой-инвалидом. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Комитета Государственной Думы Артем Метелев.

По словам Метелева, сначала суд решил не наказывать школьников из-за возраста. Однако после многочисленных обращений прокуратура проверила вынесенное решение, а следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и распространении порнографии с несовершеннолетними.

Сейчас подростки находятся в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.

Предварительно, все произошло в январе. Группа школьников позвала гулять девочку-инвалида, а затем вынудила ее раздеться на улице, избила и сняла все происходящее на видео. Ролик с издевательствами появился в сети и распространился по местным чатам.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил повторный доклад по этому делу.

