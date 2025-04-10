Бастрыкин потребовал доклад о надругавшихся над девочкой российских школьниках

Бастрыкин запросил доклад о школьниках из Челябинска, надругавшихся над девочкой

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил повторный доклад по делу о школьниках, надругавшихся над 12-летней девочкой в Челябинской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, в сети появилось видеобращение директора одной из школ в Миассе. Женщина выразила на нем несогласие общественности с отказом суда поместить в спецучреждение закрытого типа подростков, издевавшихся над ученицей с ограниченными возможностями здоровья.

Известно, что в январе несовершеннолетние вынудили девочку раздеться на улице, избили и сняли все это на видео, выложив позже в сеть. Фигуранты не изолированы от общества и продолжают посещать занятия.

Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по региону Алексея Колбасина повторный доклад о проведенном по делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.

Ранее в Краснодаре суд приговорил к 20 годам лишения свободы 50-летнего мужчину, домогавшегося трех несовершеннолетних родственников.