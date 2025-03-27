Россиянин домогался несовершеннолетних родственников и получил 20 лет колонии

В Краснодаре осудили на 20 лет мужчину, домогавшегося трех детей

В Краснодаре суд приговорил к 20 годам лишения свободы 50-летнего мужчину, домогавшегося трех несовершеннолетних родственников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он частично признал вину и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также обязал применить к нему меры медицинского характера в виде принудительного лечения.

По данным ведомства, в 2022 и 2023 году мужчина приставал к шестилетнему мальчику и девятилетней девочке. В 2018 году он совершил аналогичные действия в отношении девятилетней родственницы.

Ранее стало известно, что суд приговорил к девяти годам лишения свободы пермского подростка, который изнасиловал свою 14-летнюю знакомую и затем сбросил ее в водоем.

