Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:26, 27 марта 2025Силовые структуры

Россиянин домогался несовершеннолетних родственников и получил 20 лет колонии

В Краснодаре осудили на 20 лет мужчину, домогавшегося трех детей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Краснодаре суд приговорил к 20 годам лишения свободы 50-летнего мужчину, домогавшегося трех несовершеннолетних родственников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он частично признал вину и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Суд также обязал применить к нему меры медицинского характера в виде принудительного лечения.

По данным ведомства, в 2022 и 2023 году мужчина приставал к шестилетнему мальчику и девятилетней девочке. В 2018 году он совершил аналогичные действия в отношении девятилетней родственницы.

Ранее стало известно, что суд приговорил к девяти годам лишения свободы пермского подростка, который изнасиловал свою 14-летнюю знакомую и затем сбросил ее в водоем.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл истинную цель согласия на перемирие

    Боярский посетовал на невозможность докричаться до футболистов на «Газпром Арене»

    МИД предупредил о последствиях размещения западных миротворцев на Украине

    Пережившая оккупацию россиянка рассказала об угрозах ВСУ из-за родственников-военных

    В МИД прокомментировали охоту ВСУ на российских журналистов

    Стало известно об ударе ВСУ еще по двум мостам в Белгородской области

    В зоне СВО испытают малоразмерный коптер-тяжеловес на оптоволокне

    У самолета со 171 пассажиром во время полета загорелся двигатель

    Россияне стали отказываться от личной жизни ради карьеры

    Процесс вербовки россиян под прикрытием RAND попал на видео ФСБ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше