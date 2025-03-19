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12:41, 19 марта 2025Силовые структуры

Изнасиловавшего и сбросившего 14-летнюю знакомую в водоем подростка осудили

Суд дал 9 лет колонии пермскому подростку, изнасиловавшему и утопившему знакомую
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Российский подросток изнасиловал 14-летнюю знакомую и сбросил ее в водоем

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд приговорил к девяти годам лишения свободы пермского подростка, который в прошлом году изнасиловал свою 14-летнюю знакомую и затем сбросил ее в водоем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю.

Как установил суд, все произошло 15 июля 2024 года. Подсудимый, находясь в состоянии опьянения, изнасиловал свою несовершеннолетнюю знакомую на берегу водоема и затем сбросил ее в воду, чтобы скрыть следы преступления. Потерпевшую без признаков жизни нашли на следующий день.

Подростка признали виновным по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 105 («Убийство») УК РФ. До своего совершеннолетия он будет находиться в воспитательной колонии, а затем в колони общего режима.

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