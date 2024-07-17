Российский подросток изнасиловал 14-летнюю знакомую и сбросил ее в водоем

В Пермском крае суд арестовал 16-летнего жителя Кудымкарского муниципального округа, обвиняемого в изнасиловании и расправе над 14-летней знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.
По данным следствия, 15 июля пьяный подросток на берегу водоема надругался над девочкой, а затем сбросил ее в воду, чтобы скрыть преступление. Она не выжила.
Обвиняемый рассказал следователям об обстоятельствах расправы и показал место преступления.
16 июля сообщалось, что в Тарумовском районе Дагестана 16-летний подросток надругался над младшим братом.