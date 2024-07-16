В Дагестане 16-летний подросток надругался над младшим братом

В Тарумовском районе Дагестана 16-летний подросток надругался над младшим братом

В Тарумовском районе Дагестана 16-летний подросток надругался над младшим братом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Как выяснило издание, мать старшеклассника спустя год заявила на него в полицию. Женщина воспитывает троих детей одна.

Mash Gor разузнал, что семья состояла на учете: старший постоянно прогуливал школу, на него жаловались учителя. В 2023 году он позвал 12-летнего брата в сарай и совершил с ним развратные действия.

Для матери правда вскрылась только сейчас. На допросе старшеклассник вину признал, его отправили в изолятор. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 20-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю знакомую в ангаре. Молодого человека задержали и доставили в полицейский отдел. Школьница после случившегося попала в больницу.