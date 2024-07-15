Россиянин изнасиловал 16-летнюю знакомую в ангаре

В Ленобласти 20-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю знакомую в ангаре

В Ленинградской области 20-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю девочку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 13 июля в ангаре бывшего автотранспортного предприятия в городе Луга. Подростка после случившегося доставили в больницу.

Отмечается, что потерпевшая знакома с юношей. Его уже задержали и доставили в полицейский отдел на допрос. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали 25-летнего автомойщика, который изнасиловал 17-летнюю школьницу в парадной дома.