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15:36, 15 июля 2024Силовые структуры

Россиянин изнасиловал 16-летнюю знакомую в ангаре

В Ленобласти 20-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю знакомую в ангаре

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ленинградской области 20-летний мужчина изнасиловал 16-летнюю девочку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 13 июля в ангаре бывшего автотранспортного предприятия в городе Луга. Подростка после случившегося доставили в больницу.

Отмечается, что потерпевшая знакома с юношей. Его уже задержали и доставили в полицейский отдел на допрос. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали 25-летнего автомойщика, который изнасиловал 17-летнюю школьницу в парадной дома.

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      Екатерина Кашурникова
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