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14:50, 9 июля 2024Силовые структуры

Автомойщик изнасиловал российскую школьницу в парадной и попался

В Санкт-Петербурге 25-летний автомойщик изнасиловал школьницу в парадной

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге задержан 25-летний автомойщик, который изнасиловал 17-летнюю школьницу в парадной дома. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным источника, преступление произошло в ночь на 30 июня. По его словам, у пострадавший ОРВИ, локунарная ангина и острый гастрит. В больницу девочка поступила в состоянии средней степени тяжести.

По информации в канале, злоумышленника задержали на месте работы. В отношении него правоохранители составили протокол по административной статье о мелком хулиганстве. Сейчас решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил гражданина Таджикистана к 19 годам колонии строгого режима за изнасилование 14-летней девочки.

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      Анна Габай
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