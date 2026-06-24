В Кремле заявили о важном выборе Армении

Песков: Россия видит, что Армения стоит на перепутье

Россия видит, что Армения стоит на перепутье, с кем дальше развивать отношения, и это очень важно для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы видим, что сейчас Армения, руководство Армении стоит на перепутье. Руководство Армении говорит о предстоящем выборе пути развития. Для нас это важно, потому что на протяжении многих столетий Россия и Армения были соседними странами, братскими странами», — указал представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона надеется на сохранение отношений. По его словам, у Москвы и Еревана много общих интересов и дел.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва в ситуации с Арменией видит попытки нанести удар по интеграционным объединениям. Он также подчеркнул, что в закавказской республике происходит попытка пересмотреть историю и географию народов, веками живших рядом и помогавших друг другу. Такие идеи Ушаков назвал иллюзорными.