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11:21, 23 июня 2026Бывший СССР

В Кремле сделали заявление о ситуации вокруг Армении

Ушаков: РФ в ситуации с Арменией видит попытки нанести удар по интеграционным объединениям
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков . Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия в ситуации с Арменией видит попытки нанести удар по интеграционным объединениям, участником которых является Москва. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков на форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна», — сообщил помощник главы государства.

Он отметил, что при этом насаждаются представления о возможности пересмотреть историю и географию народов, веками живших рядом и помогавших друг другу. Такие идеи Ушаков назвал иллюзорными.

Помощник российского президента вместе с тем высказался о возможном визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву. Он сообщил, что в настоящий момент у Кремля нет никакой конкретики по данному вопросу.

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