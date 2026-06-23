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10:45, 23 июня 2026Бывший СССР

В Кремле высказались о возможном визите Пашиняна в Москву

Ушаков: В настоящий момент нет конкретики по возможному визиту Пашиняна в Москву
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

В настоящий момент у Кремля нет никакой конкретики по возможному визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию. Об этом рассказал помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков на полях
XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нет пока. Нет», — заявил чиновник в ответ на вопрос журналистов о наличии ясности относительно встречи Пашиняна и Путина в Москве.

Ушаков также подчеркнул в ходе выступления на форуме, что Москва видит в ситуации с Арменией попытку Запада нанести удар по интеграционным объединениям с участием России.

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян выразил надежду на восстановление диалога с Россией. Он подчеркнул, что накопленный опыт сотрудничества между Москвой и Ереваном — долгосрочный, фундаментальный и ценный актив, который важно сохранить при любой конфигурации международных отношений.

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