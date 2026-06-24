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11:59, 24 июня 2026Бывший СССР

Российские подразделения продвинулись в Константиновке

ВС России установили контроль над северо-западной частью Константиновки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские подразделения смогли продвинуться в Константиновке. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«ВС РФ установили контроль над северо-западом Константиновки», — передает канал слова своего источника.

По его словам, украинские войска откатываются в сторону Дружковки, а ВС России ведут массированный огонь по населенному пункту.

Ранее лейтенант ВСУ с позывным Алекс заявил, что ВС РФ планируют занять Константиновку и Доброполье для обвала фронта украинских войск в Донбассе. Он добавил, что взятие этих двух населенных пунктов позволит российским военным контролировать весь регион.

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