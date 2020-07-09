Описана причина конфликта между задержанным Фургалом и убитыми бизнесменами

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал конфликтовал с местными бизнесменами в начале 2000-х и заказал убийства некоторых из них. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Так, задержанный в 2019-м и давший показания против Фургала бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб» и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков отвечал за силовое решение вопросов.

В 2004 году нынешний глава региона якобы обратился к нему из-за недовольства деятельностью Евгения Зори, который отсудил производственный корпус завода ЖБИ-2, где базировалось его предприятие по сбору лома металла «МИФ-Хабаровск». Предпринимателя расстреляли 29 октября 2004 года. В его доме позднее обнаружили заявление в полицию, где он объяснял суть конфликта и писал об опасении за свою жизнь.

Защиту Зоре предлагал криминальный лидер Михаил Тимофеев, однако тот отказался, после чего он стал оказывать услуги Фургалу и охранять его объекты.

Другой убитый — Олег Булатов — бывший полицейский. Он входил в руководство «МИФ-Хабаровск», однако в 2005 году по неизвестной причине стал неудобен для Фургала, пишет ресурс. Его расстреляли 31 января 2005 года.

Отмечается, что Фургал, Булатов и директор ЖБИ-2 Игорь Богданов, вероятнее всего, причастны и к исчезновению гендиректора АО «Стим» Эдуарда Кучинского. Он пропал 19 мая 1997 года.

Также Фургал, возможно, связан с убийством Романа Сандалова, который привозил металл на его предприятие. В 2004 году он решил вернуть товар, за который ему не заплатили, и был убит из ружья «Сайга». Киллер Владимир Журавлев позднее сознался в непредумышленном убийстве. Однако при обыске в 2004-м у Фургала нашли патроны, аналогичные тем, которым был убит Сандалов.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил ранее 9 июля. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Отмечается, что он действовал в составе организованной преступной группы. Кроме Фургала задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы.

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