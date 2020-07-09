Раскрыта связь задержанного губернатора Фургала с ОПС «Общак» из 90-х

Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находился на учете МВД России с 90-х годов за связь с организованным преступным сообществом (ОПС) «Общак». Об этом в четверг, 9 июля, у себя в Twitter сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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По словам Хинштейна, задержанный и осужденный в 2011 криминальный авторитет Михаил Тимофеев (Тимоха) был помощником Фургала. А в свою бытность депутатом, как утверждает Хинштейн, Фургал продолжил заниматься «сомнительным» бизнесом, связанным с переработкой металла.

Ранее 9 июля сообщалось, что Сергея Фургала подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Отмечается, что Фургал действовал в составе организованной преступной группы. В настоящее время он задержан и доставлен в Москву.

ОПС «Общак» в 90-е годы контролировало преступный мир Дальнего Востока, а по размаху своей деятельности и влиятельности могло конкурировать с московской орехово-медведковской ОПГ, самой известной группировкой того времени. Участники «Общака»активно действовали в школах, рекрутируя новых бойцов из числа подростков. Кроме того, «Общак» стал первой бандой 90-х, участников которой осудили за терроризм.

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