Сына арестованного генерала СКР обвинили в неповиновении сотрудникам ФСБ

Суд начал рассмотрение административного дела о неповиновении сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которое возбуждено против сына арестованного бывшего главы управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области Михаила Музраева. Об этом со ссылкой на Дзержинский районный суд Волгограда сообщает РИА Новости.

Как сообщили в суде, против Михаила Музраева, полного тезки своего отца — генерал-лейтенанта, возбуждено административное дело по части 4 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей») КоАП РФ.

Ближайшее заседание по делу Музраева-младшего состоится 25 июля.

8 июля сообщалось, что поводом для ареста генерал-лейтенанта Музраева, помощника по особым поручениям председателя СКР Александра Бастрыкина, стало заявление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Музраев был задержан в Волгограде 10 июня. Ему вменили статью 205 УК России («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), по которой была квалифицирована попытка покушения на губернатора Бочарова, когда его дом подожгли неизвестные. Вместе с генералом СКР по уголовному делу, возбужденному следователями ФСБ, проходит волгоградский предприниматель Владимир Зубков.

Музраев возглавлял управление СК по Волгоградской области до конца 2018 года, затем был назначен помощником главы ведомства. Защита настаивает на невиновности Музраева, указывая, что именно он раскрыл дело о попытке покушения на Бочарова.

Покушение на губернатора Андрея Бочарова произошло 16 ноября 2016 года. Его дом пытались сжечь.

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