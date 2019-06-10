Экс-глава волгоградского управления СК задержан из-за покушения на губернатора

Бывший руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержан по уголовному делу о покушении на губернатора региона. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Экс-глава управления задержан следователями «в рамках плановой работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в собственных рядах». В задержании принимали участие сотрудники ФСБ.

Как сообщает портал V1.ru, задержан Михаил Музраев. Ранее Telegram-каналы писали, что 10 июня у Музраева, вице-губернатора Валерия Бахина, а также местных бизнесменов и чиновников проходили обыски. В волгоградском управлении ФСБ не стали комментировать эту информацию.

Музраев возглавлял СУ СКР до конца 2018 года, затем был назначен советником председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

23 мая стало известно, что в Москве по подозрению в покушении на губернатора Волгоградской области задержан криминальный авторитет Евгений Ремезов.

Покушение на губернатора Андрея Бочарова случилось 16 ноября 2016 года. Его дом пытались сжечь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!