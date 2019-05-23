Криминального авторитета задержали по подозрению в покушении на губернатора

В Москве задержан подозреваемый в покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году. Об этом в среду, 23 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, речь идет о Евгений Ремезове, в узких кругах считающемся криминальным авторитетом. В настоящее время установлено, что к совершению преступления причастны пятеро членов организованной преступной группы.

В 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды на главном муниципальном рынке города. Торговые площади он сдавал в субаренду. В целях восполнения бюджета Волгоградской области глава региона начал принимать меры по возвращению в муниципальную собственность стратегических объектов недвижимости.

Ремезов проиграл все судебные тяжбы и решил устранить чиновника. Он поручил членам возглавляемой им преступной группы совершить убийство, а сам покинул страну с целью создания себе алиби.

16 ноября 2016 года исполнители проникли на территорию частного домовладения, расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда, и один из них попытался поджечь стену дома при помощи легковоспламеняющейся жидкости. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что на счету криминальной группировки, существовавшей с 2012 года, еще несколько преступлений, в том числе, избиение одного из руководителей муниципального предприятия «Центральный рынок», с которым в тот момент также велись судебные тяжбы.

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