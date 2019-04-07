«Ночного губернатора» Петербурга обвинили по делу об убийстве Старовойтовой

Бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину), который признан виновным в создании организованного преступного сообщества (Тамбовской ОПГ), предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Константина Кузьминых.

«Обвинение по делу об убийстве предъявлено. Предметно комментировать пока сложно. Мы еще не ознакомлены с делом», — рассказал он.

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Владимир Кумарин — бизнесмен, предполагаемый создатель Тамбовского преступного сообщества в Санкт-Петербурге. В 1996 году сменил фамилию на Барсуков. В марте 2019 года Барсукова, известного как ночной губернатор Петербурга, приговорили к 24 годам колонии. В 2016 году он был приговорен к 23 годам лишения свободы по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, а в 2014-м его осудили на 15 лет за рейдерские захваты, отмывание денег и вымогательство.

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Старовойтову убили в Петербурге в 1998 году. Находившийся вместе с ней помощник депутата Руслан Линьков получил ранения.

В 2002 году следствие задержало шестерых подозреваемых, в том числе бывшего сотрудника ГРУ Юрия Колчина — организатора убийства, его приговорили к 20 годам лишения свободы. Заказчиком преступления Колчин называл бывшего депутата Михаила Глущенко. В 2014 году, он признался, что был соучастником, его приговорили к 17 годам тюрьмы.

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