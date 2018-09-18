«Ночной губернатор» Петербурга рассказал об убитом свидетеле Шенгелии

Владимир Барсуков (Кумарин), которого следствие считает главой тамбовской ОПГ, отверг предположения о связи убийства авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии с показаниями по его делу. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщает «Росбалт».

Барсуков в суде заявил, что Шенгелия участвовал лишь в первом процессе против него (о вымогательстве) и сколь-либо значимую роль играл только в этой части. После тех показаний Барсукова оправдали, а на второй процесс по его делу Шенгелию уже не позвали. «Никто его [Шенгелии] показаниям не поверил бы», — отметил Барсуков.

Подсудимый также усомнился, что Шенгелия собирался дать против него еще какие-то показания — «говорящих голов» в его деле было полно и без него. «Хочу, чтобы вы отнеслись к зомбоящику критически», — добавил Барсуков.

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Ранее 18 сентября сообщалось, что убийцы, расстрелявшие Шенгелию, вели огонь из джипа Gelandewagen белого цвета с финскими номерами. По заключению экспертов, стреляли из автомата Калашникова на ходу и на высокой скорости, но с высокой точностью, что говорит о хорошей подготовке киллера. В Mercedes S500 Шенгелии обнаружено 10 пробоин.

По словам источника в правоохранительных органах, 53-летний Шенгелия находился под госзащитой как свидетель по нескольким громким процессам. Его повсеместно сопровождал микроавтобус с сотрудниками ФСБ, однако 10 сентября охрана была снята.

Бадри Шенгелия, свидетель по делу о коррупции в Следственном комитете России и бывший свидетель по делу в отношении Владимира Барсукова, был убит 17 сентября. Его Mercedes обнаружили около 13:30 на Новоприозерском шоссе в Ленинградской области, владелец находился внутри, на его теле были обнаружены огнестрельные ранения. По машине было произведено не менее восьми выстрелов, одна из пуль попала убитому в голову; по предварительному мнению экспертов, она и стала смертельной.

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