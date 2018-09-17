Застрелен свидетель по делу «ночного губернатора» Петербурга

В Ленинградской области обнаружили автомобиль с убитым бизнесменом Бадри Шенгелией, проходившим свидетелем по делу о коррупции в Следственном комитете и бывшим свидетелем по делу Владимира Барсукова (Кумарина). Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства, машину нашли около 13:30 на Новоприозерском шоссе, владелец находился внутри, на его теле были обнаружены огнестрельные ранения.

Источник сообщил «Ленте.ру», что по машине было произведено не менее восьми выстрелов, одна из пуль попала в голову; по предварительному мнению экспертов, она и стала смертельной.

Автомобиль какое-то время простоял в кювете — проезжавшие мимо автомобилисты считали, что водитель просто потерял управление и съехал с дороги.

По словам источника «Ленты.ру», на показаниях Шенгелии строилось обвинение в адрес Владимира Барсукова (Кумарина), который, как считает следствие, руководил Тамбовской ОПГ — одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Санкт-Петербурга на рубеже 1990-2000 годов. По данным прессы, создана она была еще в конце 1980 годов из молодых спортсменов, прежде всего из Тамбовской области. Барсуков, которого некоторые СМИ называют «ночным губернатором» Петербурга, был задержан в 2007 году, став к тому моменту крупным бизнесменом.

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Недавно Шенгелия вновь выступил в роли свидетеля — его показания стали основанием для ареста начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко, осужденного на 13 лет колонии за получение взяток на общую сумму в 550 тысяч долларов. Как установил суд, Максименко получил 50 тысяч долларов от Шенгелии за организацию служебной проверки и возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников полиции, изъявших у него часы.

Еще 500 тысяч долларов бывший полковник получил от бизнесмена Олега Шейхаметова за содействие освобождению из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Шакро Молодого Андрею Кочуйкову (Итальянцу), задержанному после перестрелки у ресторана Elements в Москве в декабре 2015 года.

В Следственном комитете журналистам сообщили, что версия связи убийства Шенгелии с делом Максименко будет проверена, вместе с ней будут отработаны другие возможные версии случившегося.

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