Названы версии убийства свидетеля по делу «ночного губернатора» Петербурга

В связи с расстрелом Бадри Шенгелии в Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Об этом в понедельник, 17 сентября, «Ленте.ру» сообщила Юлия Матолыгина, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«По предварительным данным, автомобиль Mercedes двигался по Новоприозерскому шоссе в сторону Санкт-Петербурга, когда во Всеволжском районе, на 249 километре трассы, он был обстрелян неизвестным из автомобиля, двигавшегося в попутном направлении. 53-летний Бадри Шенгелия погиб на месте», — сообщила Матолыгина.

Она уточнила, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей отдела по расследованию особо важных дел и криминалистов. Проверяются все версии произошедшего.

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В свою очередь источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что расстрел Шенгелии привлек пристальное внимание, но на криминальном мире Санкт-Петербурга вряд ли отразится.

«Проверяются все возможные версии, в том числе — личная месть и финансовые затруднения, но ведущими остаются две, и обе связаны с показаниями, которые давал Шенгелия: в отношении Барсукова (Кумарина) и в отношении Максименко. Главное направление работы оперативников сейчас — два этих», — сообщил источник.

Именно показания Шенгелии, в которых он утверждал, что лично слышал приказы об устранении людей, стали основанием для задержания в 2007 году Владимира Барсукова (Кумарина), который, как считает следствие, руководил Тамбовской ОПГ. Позже эти показания «устояли» (были признаны весомым доказательством) в суде. И хотя времени прошло много, но исключить отсроченную месть пока нельзя. В 2017 году показания Шенгелии стали основанием для задержания и вынесения приговора полковнику СКР Михаилу Максименко, теперь уже бывшему начальнику управления собственной безопасности ведомства.

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