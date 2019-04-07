Обвиненный по делу об убийстве Старовойтовой «ночной губернатор» не признал вину

Бизнесмен Владимир Барсуков (Кумарин) не признал свою вину по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Об этом со ссылкой на его адвоката Константина Кузьминых сообщает «Интерфакс».

Кузьминых добавил, что его подзащитный считает обвинение «необоснованным».

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Обвинение по статье 277 Уголовного кодекса России («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») было предъявлено Барсукову в пятницу, 5 апреля.

Ранее он был признан виновным в создании Тамбовской организованной преступной группировки. В марте 2019 года Барсукова приговорили к 24 годам колонии строгого режима и штрафу.

Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовойтова была убита в Санкт-Петербурге в 1998 году. В 2002 году следствие задержало нескольких подозреваемых, в том числе организатора, — он получил 20-летний срок. В 2014 году заказчик преступления депутат Михаил Глущенко признался в том, что был соучастником преступления. Он был приговорен к 17 годам лишения свободы.

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