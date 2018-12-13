Организатор убийства Старовойтовой попросил о досрочном освобождении

Организатор убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой бывший прапорщик Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) подал прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом в четверг, 13 декабря, сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, Брасовский районный суд Брянской области согласился рассмотреть прошение 50-летнего Юрия Колчина, приговоренного к 20 годам лишения свободы. Заседание, назначенное на 25 декабря, пройдет в режиме видеоконференции.

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В 2016 году сообщалось, что Колчин уже обращался с аналогичным ходатайством в Тосненский районный суд Ленинградской области, однако в УДО ему было отказано.

В ночь на 21 ноября 1998 года политик Галина Старовойтова, депутат Государственной Думы и сопредседатель партии «Демократическая Россия», была убита в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Петербурге. Находившийся вместе с ней помощник депутата Руслан Линьков получил ранения. В 2005 году Юрия Колчина приговорили к 20 годам лишения свободы как организатора преступления. С учетом ареста он пробыл под стражей 16 лет.

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