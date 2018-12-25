Убийцу Старовойтовой отказались освободить досрочно

Брасовский районный суд Брянской области отказал в условно-досрочном освобождении 50-летнему Юрию Колчину, отбывающему 20-летний срок за организацию убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Бывший прапорщик Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) Колчин не встал на путь исправления, имеет 25 взысканий, характеризуется отрицательно, заявил на суде представитель администрации колонии №4 строгого режима УФСИН Брянской области, где находится осужденный.

Также против освобождения Колчина возражал потерпевший по уголовному делу Руслан Линьков — помощник Старовойтовой, находившийся рядом с депутатом в момент убийства в ночь на 21 ноября 1998 года и получивший ранения.

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Линьков считает, что осужденный не раскаялся, не дал показания на сообщников, которые до сих пор находятся в розыске, причиненный ущерб не возместил, прощения не попросил. Потерпевший настаивает на полном отбытии наказания Колчиным.

13 декабря сообщалось, что бывший прапорщик подал прошение об УДО.

Это уже вторая попытка Колчина выйти на свободу. В 2016 году он также обращался с аналогичным ходатайством в Тосненский районный суд Ленинградской области, по которому получил отказ.

В ночь на 21 ноября 1998 года политик Галина Старовойтова, депутат Государственной Думы и сопредседатель партии «Демократическая Россия», была убита в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Петербурге. Находившийся вместе с ней помощник депутата Руслан Линьков получил ранения. В 2005 году Юрия Колчина приговорили к 20 годам лишения свободы как организатора преступления. С учетом ареста он пробыл под стражей 16 лет.

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