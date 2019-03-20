«Ночной губернатор» Петербурга получил 24 года колонии

Предполагаемый лидер Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ) Владимир Барсуков (Кумарин), известный как «ночной губернатор» Санкт-Петербурга, приговорен к 24 годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала Куйбышевского районного суда.

Также осужден ближайший помощник Барсукова Вячеслав Дроков, он приговорен к 21 году колонии.

Барсуков, которого осудили по делу об организации преступного сообщества, ранее не признавал свою вину, а его защита заявляла, что обвинение не предоставило доказательств. Гособвинение просило для него 24,5 года колонии.

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В 2016-м Барсуков был приговорен к 23 годам лишения свободы по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, а в 2014-м его осудили на 15 лет за рейдерские захваты, отмывание денег и вымогательство.

Тамбовская ОПГ, которой, как считает следствие, руководил Кумарин, затем сменивший фамилию и ставший Барсуковым, была одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000 годов. По данным прессы, создана она была еще в конце 1980 годов из молодых спортсменов, прежде всего из Тамбовской области. Барсуков был задержан в 2007 году, став к тому моменту крупным бизнесменом.

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