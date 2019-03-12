«Ночного губернатора» Петербурга попросили посадить на четверть века

Прокуратура попросила приговорить предполагаемого главу Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ) Владимира Барсукова (Кумарина) к 24,5 года колонии по делу об организации преступного сообщества. Об этом во вторник, 12 марта, адвокат подсудимого Константин Кузьминых сообщил ТАСС.

По словам Кузьминых, представитель надзорного ведомства заявил об этом в ходе прений в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга. Между тем сам подсудимый своей вины не признал. Как отметил адвокат, обвинение не предоставило доказательств вины Барсукова.

При этом оно доказывало эпизоды, связанные с хищением, производства по которым были прекращены ранее в связи с истечением сроков давности.

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18 сентября 2018 года Барсуков отверг предположения о связи убийства авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии с показаниями по его делу.

Ранее, 20 февраля 2018 года, стало известно, что обвинение в нескольких эпизодах мошенничества и даче взятки было снято с Барсукова и восьми его подельников; из них четверым вменяют организацию Тамбовского преступного сообщества и участие в нем, а остальные отпущены домой.

По данным Генпрокуратуры России, обвиняемые участвовали в рейдерских захватах ряда объектов недвижимости, расположенных в Петербурге и принадлежащих целому ряду компаний. Однако уголовное преследование фигурантов по этим эпизодам прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.

Барсуков в 2014 году вместе с подельниками Дроковым, Александром Корпушовым и Александром Меркуловым был осужден на 15 лет за рейдерские захваты ресторана «Петербургский уголок» и универсама «Смольнинский», отмывание денег и вымогательство. В 2016 году суд присяжных признал фигурантов виновными в покушении на убийство владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева и в убийстве его охранника.

Тамбовская ОПГ, которой, как считает следствие, руководил Кумарин, затем сменивший фамилию и ставший Барсуковым, была одним из самых влиятельных и жестоких преступных сообществ Петербурга на рубеже 1990-2000-х годов. По данным СМИ, создана она была еще в конце 1980-х из молодых спортсменов, прежде всего из Тамбовской области. Барсуков, которого некоторые СМИ называют «ночным губернатором» Петербурга, был задержан в 2007 году, став к тому моменту крупным бизнесменом.

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