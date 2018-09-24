В Петербурге расстреляли авторитета Корейца из тамбовской ОПГ

В Петербурге на автостоянке ресторана «Юность» (Приморский район) расстрелян 39-летний житель города Сергей Югай, известный в криминальных кругах как Кореец. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, покушение на Югая было совершено около 21:30 в субботу, 22 сентября, когда он подходил к своему автомобилю Infiniti. Ближе к полуночи потерпевший был госпитализирован в Мариинскую больницу.

«Когда-то он [Югай] входил в "тамбовское" сообщество [ОПГ], в середине девяностых его даже как-то брали со стрельбой, потом он дважды был осужден за вымогательство и налеты, а освободился полгода назад», — говорится в сообщении.

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Как отмечает «Фонтанка», свой последний на данный момент срок Югай отбывал за рэкет.

Тот, кто покушался на его жизнь, после стрельбы собрал с асфальта гильзы. Также сообщается, что правоохранительные органы разыскивают белый Mercedes, из которого ранее был застрелен предприниматель Бадри Шенгелия. Однако позже источник издания «Невские новости» опроверг данную информацию.

18 сентября сообщалось, что Владимир Барсуков (Кумарин), которого следствие считает главой тамбовской ОПГ, отверг предположения о связи убийства авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии с показаниями по его делу.

Бадри Шенгелия, свидетель по делу о коррупции в Следственном комитете России и бывший свидетель по делу в отношении Владимира Барсукова, был убит 17 сентября. Его Mercedes обнаружили около 13:30 на Новоприозерском шоссе в Ленинградской области, владелец находился внутри, на его теле были обнаружены огнестрельные ранения. По машине было произведено не менее восьми выстрелов, одна из пуль попала убитому в голову; по предварительному мнению экспертов, она и стала смертельной.

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