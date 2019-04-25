Осужденный российский губернатор начал работать как «дизель в Заполярье»

Пресненский суд Москвы отказался отсрочить выплату штрафа бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному за получение взятки. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает BFM.ru.

Адвокат Белых Андрей Грохотов подал ходатайство, поскольку у его подзащитного «нет возможности погасить штраф в условиях заключения».

28 февраля 2019 года ФССП возбудила исполнительное производство, в соответствии с которым осужденному предложили уплатить назначенную судом сумму в 48 миллионов 201 тысячу рублей до 4 апреля. Однако Белых не смог этого сделать, поэтому она выросла до 51,5 миллиона рублей.

По словам защитника, максимальная стоимость имущества бывшего губернатора не превышает 7,7 миллиона рублей. Кроме того, сейчас его подзащитный работает библиотекарем в колонии, получает семь тысяч рублей и содержит троих несовершеннолетних детей. Белых пожаловался, что не может получать больше, хотя работает «как дизель в Заполярье».

Адвокат попросил для своего подзащитного максимальную отсрочку в пять лет, так как в 2024 году истекает восьмилетний срок его наказания. Тем не менее суд отклонил просьбу за отсутствием исключительных оснований для предоставления отсрочки и подтверждающих данных, что спустя указанное время имущественное положение осужденного изменится.

Никиту Белых задержали в июне 2016 года в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку.

Его признали виновным в получении взятки на общую сумму в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Зудхаймера в 2014-2016 годах. Помимо наказания в виде восьми лет лишения свободы суд оштрафовал его на 48 миллионов рублей.

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