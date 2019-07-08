Стали известны подробности ареста генерала СК по делу о терроризме

Поводом для ареста генерал-лейтенанта Михаила Музраева, помощника председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина по особым поручениям, стало заявление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным источника, Бочаров не заявлял о претензиях непосредственно к Музраеву, однако указал, что с 2014 года неоднократно получал угрозы, связанные с его деятельностью на посту губернатора. Угрозы начали поступать после того, как чиновник обратил внимание на муниципальное предприятие «Центральный рынок». По его словам, рынком руководил бизнесмен Евгений Ремезов, однако доходы от рынка поступали местным криминальным авторитетам за так называемую «крышу».

Ремезов рассказал, что авторитеты работали под покровительством генерала Музраева. Им приходилось выплачивать от 500 тысяч до миллиона рублей ежемесячно. Помимо этого бандиты заставляли платить за покровительство Музраева и другие предприятия в обмен на избавление от проблем.

По словам Ремезова, криминальные авторитеты предложили ему припугнуть губернатора, устроив поджог дома одного из знакомых Бочарова. Бизнесмен согласился и организовал поджог. На время совершения преступления он уехал в США, где и узнал, что подожгли дом самого Бочарова.

Ремезов утверждает, что запугивание губернатора было выгодно именно Музраеву. Генерал смог бы расследовать преступления и получить влияние над Бочаровым и его окружением.

Адвокат генерала Владимир Семенцов раскритиковал доводы следствия. По его словам, в деле нет никаких доказательств, кроме показаний Ремезова. Также у Семенцова вызывает недоумение давность преступления: поджог дома был совершен в 2016 году, однако губернатор подал заявление в правоохранительные органы только сейчас. Сам Музраев называет обвинения «фантазиями следствия».

Музраев был задержан в Волгограде 10 июня. Ему вменили статью 205 УК России («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), по которой была квалифицирована попытка покушения на губернатора Бочарова, когда его дом подожгли неизвестные. Вместе с генералом СК по уголовному делу, возбужденному следователями ФСБ, проходит волгоградский предприниматель Владимир Зубков.

Музраев возглавлял управление СК по Волгоградской области до конца 2018 года, затем был назначен помощником главы ведомства. Защита настаивает на невиновности Музраева, указывая, что именно он раскрыл дело о попытке покушения на Бочарова.

Покушение на губернатора Андрея Бочарова произошло 16 ноября 2016 года. Его дом пытались сжечь.

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