ФСБ заподозрила советника Бастрыкина в теракте

ФСБ России подозревает генерал-лейтенанта Михаила Музраева — советника главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина — в совершении теракта по уголовному делу о попытке покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации издания, Музраеву вменяется статья 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Вместе с ним по уголовному делу, возбужденному следователями ФСБ, проходит волгоградский предприниматель Владимир Зубков.

Их одновременно задержали в Волгограде и этапировали в Москву. 11 июня Лефортовский суд столицы арестовал Музраева и Зубкова до 10 августа.

Между тем фигурантам уголовного дела о попытке покушения на главу Волгоградской области, задержанным ранее, вменялось умышленное повреждение чужого имущества и покушение на убийство двух и более лиц. Этим расследованием занимается СКР, а дело Музраева и Зубкова о теракте ведет ФСБ. Если оба дела объединят, фигурантам должны будут унифицировать обвинения.

Защита генерала заявила о его невиновности, указав, что именно Музраев раскрыл дело о попытке покушения на Бочарова. Адвокат Владислав Подшибякин считает, что его подзащитный стал жертвой оговора.

Музраев был задержан 10 июня. Видео опубликовал Telegram-канал Crime. На кадрах видно, как бойцы спецназа ФСБ окружают автомобиль, из которого выводят генерала. Музраева обыскивают и надевают на него наручники.

@crime / Telegram

Музраев 11 лет руководил Волгоградским управлением СКР, а в конце 2018 года был назначен советником главы ведомства Александра Бастрыкина.

23 мая стало известно, что в Москве по подозрению в покушении на губернатора Волгоградской области задержан криминальный авторитет Евгений Ремезов.

Покушение на губернатора Андрея Бочарова случилось 16 ноября 2016 года. Его дом пытались сжечь.

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