Арестованный генерал СК оказался в блокаде ФСБ

Следователь ФСБ оставил без адвокатов помощника председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина по особым поручениям — генерал-лейтенанта Михаила Музраева, обвиняемого в покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом сообщает издание BFM со ссылкой на защитников.

Адвокату Владиславу Подшибякину было отказано во встрече с подзащитным в СИЗО «Лефортово», потому что следователи намерены вывести его из дела и допросить. Второй защитник Владимир Семенцов не может увидеться с Музраевым с момента его ареста три недели назад.

По его словам, обвиняемый намеренно оказался в блокаде, устроенной ФСБ с целью морального давления.

«Длительный недопуск адвоката — это не что иное, как открытое давление на человека, которого пытаются морально сломать, убеждая в том, что его все бросили. В таких условиях можно творить какие угодно беззакония, уговаривая фигуранта дать нужные показания», — считает Семенцов. По его мнению, обвинение против Музраева является результатом войны силовиков и переделом сфер влияния СК и ФСБ.

Материалы по теме ФСБ задержала бывшего главу следственного комитета Москвы Александр Дрыманов отправился в СИЗО. Его ждет арест

Музраев был задержан в Волгограде 10 июня, а на следующий день Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на его арест. Ему вменили статью 205 УК России («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), по которой была квалифицирована попытка покушения на губернатора, когда его дом подожгли неизвестные. Вместе с генералом СК по уголовному делу, возбужденному следователями ФСБ, проходит волгоградский предприниматель Владимир Зубков.

Музраев возглавлял управление СК по Волгоградской области до конца 2018 года, затем был назначен помощником главы ведомства. Защита настаивает на невиновности Музраева, указывая, что именно он раскрыл дело о попытке покушения на Бочарова.

23 мая стало известно, что в Москве по подозрению в покушении на губернатора был задержан криминальный авторитет Евгений Ремезов. Его обвинили в умышленном повреждении чужого имущества и покушении на убийство двух и более лиц.

Покушение на губернатора Андрея Бочарова произошло 16 ноября 2016 года. Его дом пытались сжечь.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



