Задержанного за взятку вице-губернатора Кировской области арестовали

Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, задержанного при получении взятки. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

Второго задержанного, министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина, отправили под домашний арест.

Сотрудники региональной полиции и ФСБ задержали Плитко в ночь на 3 апреля, когда он получал от Шургина часть взятки в размере 3,4 миллиона рублей. Его подозревают в совершении преступления по статье 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, в 2018 году Плитко воспользовался своими служебными полномочиями и создал организованную преступную группу, члены которой получали денежные взятки в особо крупном размере от предпринимателей и юридических лиц региона за заключение договоров купли-продажи с организацией «Кировгослесхоз».

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