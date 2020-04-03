Раскрыты подробности задержания кировского вице-губернатора оперативниками ФСБ

Раскрыты подробности задержания за взятку вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко оперативниками ФСБ. Об этом в пятницу, 3 апреля, со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает агентство РИА Новости.

По данным агентства, в период сентября-октября 2018 года Андрей Плитко, используя служебные полномочия, создал организованную преступную группу, которая занималась коррупционной деятельностью. Вице-губернатор назначал на различные должности в подведомственных министерствах и учреждениях своих людей, которые помогали получать взятки от предпринимателей региона.

В частности, назначенцами вице-губернатора было налажено получение взяток за заключение договоров купли-продажи древесины с КОГСАУ «Кировгослесхоз».

В ночь на 3 апреля чиновник был задержан при получении части взятки в размере 3,4 миллиона рублей сотрудниками региональной полиции и ФСБ. В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что вместе с Плитко задержан министр лесного хозяйства региона Алексей Шургин.

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