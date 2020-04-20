Глава Хакасии отстранил задержанного за взятку заместителя

Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере. Он заявил об этом на заседании правительства, передает РИА Новости.

По словам Коновалова, члены его правительства должны быть вне подозрения, несмотря на презумпцию невиновности — так он объяснил решение об отстранении Новикова. Глава региона подчеркнул, что готов делать все, чтобы «каленым железом эта напасть была выжжена из эшелонов власти».

Коновалов добавил, что если Новиков действительно виновен, наказание должно быть «максимально суровым».

Сотрудники ФСБ задержали Новикова 17 апреля в Абакане, когда он взял деньги от представителя одной из строительных компаний региона, которая должна была участвовать в строительстве диспансера в поселке Туим. Новиков потребовал за покровительство минимум 12 миллионов рублей. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»).

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