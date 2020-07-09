Жириновский пригрозил вывести всю фракцию ЛДПР из Думы из-за задержания Фургала

Вся фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пригрозил лидер партии Владимир Жириновский. Его цитирует РИА Новости в четверг, 9 июля.

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«Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране», — сказал Жириновский.

Ранее политик высказал возмущение в связи с задержанием главы региона, на которого при задержании надели наручники. «С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо в регионе», — отметил лидер либерал-демократов. Он также заверил, что Фургала никогда не исключат из ЛДПР.

Фургала подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Фургал возглавил регион в сентябре 2018 года.

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