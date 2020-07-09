Жириновский отказался когда-нибудь исключить Фургала из ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался исключить из партии губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого задержали по подозрению в организации покушения на убийство и заказе убийств предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 9 июля.

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«Никогда не исключим Фургала из ЛДПР», — сказал лидер либерал-демократов.

Жириновский также высказал мнение, что задержание губернатора прошло не в самой корректной форме. Он отметил, что Фургал никуда бы не сбежал — и наручники были не обязательны.

Фургала подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Фургал возглавил регион в сентябре 2018 года, на выборах его кандидатуру поддержали почти 70 процентов избирателей.

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