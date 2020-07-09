Фургала заподозрили в организации преступного сообщества

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации покушения на убийство и заказе убийств предпринимателей, могут обвинить также в организации преступного сообщества. Об этом в четверг, 9 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фургала подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

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Отмечалось, что Фургал действовал в составе организованной преступной группы. Срок давности по преступлениям прошел, однако вопрос об освобождении от уголовной ответственности решается судом в каждом случае индивидуально.

Кроме Фургала, задержаны четверо активных участников организованной группы.

Фургал стал губернатором региона по итогам второго тура выборов в сентябре 2018 года, обогнав кандидата от «Единой России». Депутат Госдумы от партии ЛДПР заручился поддержкой почти 70 процентов избирателей.

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