Жириновский прокомментировал задержание Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик считает, что задержание Фургала прошло не в самой корректной форме, губернатор не преступник и «никуда не сбежит». «Можно было предложить сесть в машину и поехать дальше. А нагибать его, потом еще по голове гладить — это надо как-то их остановить», — заявил он.

«Если действительно в 2004-2005 годах были какие-то преступления, убийства, и был якобы замешан Сергей Фургал — чего вы ждали 15 лет?» — спросил Жириновский.

При этом лидер ЛДПР отметил, что Фургал никогда не будет исключен из партии.

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Ранее 9 июля стало известно, что главу Хабаровского края, задержанного по подозрению в организации покушения на убийство и заказе убийств предпринимателей, могут обвинить также в организации преступного сообщества. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Отмечалось, что Фургал действовал в составе организованной преступной группы. Срок давности по преступлениям прошел, однако вопрос об освобождении от уголовной ответственности решается судом в каждом случае индивидуально. Кроме Фургала, задержаны четверо активных участников организованной группы.

Сергей Фургал стал губернатором региона по итогам второго тура выборов в сентябре 2018 года, обогнав кандидата от «Единой России». Депутат Госдумы от партии ЛДПР заручился поддержкой почти 70 процентов избирателей.

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